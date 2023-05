Gran Sasso | scialpinista precipita in canalone e muore

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 7 maggio 2023) La caduta per circa 50 metri, probabilmente durante un fuoripista sul Cornode Unoto in unper circa 50 metri mentre stava probabilmente facendo un fuoripista sul Cornode del, in località Pietracamela. L’uomo è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Teramo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.