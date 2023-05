Gran Sasso | scialpinista precipita in canalone e muore

Tragico incidente in montagna in Abruzzo poco prima di mezzogiorno. Un giovane escursionista marchigiano è precipitato dalla Direttissima del, dal lato teramano della vetta, ed è morto: la salma verrà portata all'ospedale di Teramo, per poi procedere agli accertamenti. Meteo weekend, arriva l'estate anticipata: temperature con ...Uno scialpinista è precipitato in un canalone per circa 50 metri mentre stava probabilmente facendo un fuoripista sul Corno Grande del, in località Pietracamela. L'uomo è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Teramo.Precipita dalla Direttissima dele muore. Il tragico incidente è accaduto poco prima di mezzogiorno e inutili sono stati i soccorsi in elicottero del 118 teramano che si è poi diretto all'ospedale dell'Aquila. Si tratta di ...

E' lapidario Davide Di Giosafatte, il Presidente dee Guide Alpine d'Abruzzo, commentando il grave incidente di oggi, l'ennesimo, sul Gran Sasso. "Il meteo non prevedeva nulla di buono, ci sono state ...(ANSA) - L'AQUILA, 07 MAG - A quanto si è appreso sarebbe un giovane escursionista marchigiano l'alpinista morto sul Gran Sasso dopo essere precipitato dal canale Bissolati. L'uomo aveva raggiunto le ...