GP Miami | la diretta | vittoria clamorosa di Verstappen | Perez perde la grande occasione | male la Ferrari

... ovvero le due McLaren Si annuncia un Gran Premio didecisamente movimentato. Sergio Perez in pole cercherà di portare a casa i 25 punti della vittoria per passare in testa alla classifica del ...... oggi almeno 90mila spettatori Il circuito è ricavato attorno allo stadio che ospita le partite deiDelphins, football americano E' iniziato il giro di formazione Partendo con le hard, ...Hamilton supera Leclerc e lo rimette settimo 53° giro - Lampo di Leclerc che ha ragione di Gasly e va sesto. Anche Hamilton supera Gasly 51° giro di 57 - Verstappen +2'3 ...

F1 GP Miami, la gara in diretta LIVE: Ferrari in difficoltà, mostruosa rimonta di Verstappen. Penalità per Sainz, Leclerc ... Sport Fanpage

40° giro/57 Attenzione ad Ocon a 8 decimi da Sainz…La Ferrari è più lenta di Red Bull, Aston Martin, Mercedes e si equivale con Alpine e Haas in questa fase della gara. Non è un incubo, ma l’amara ...Leclerc, altri cambi Il weekend del Gran Premio di Miami non è iniziato nel migliore dei modi per Charles Leclerc, il quale aveva preso parte alla prima sessione di prove libere sia con una nuova MGU- ...