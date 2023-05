GP Miami | la diretta | Verstappen guida la gara su Alonso e Perez | Sainz penalità di 5 secondi

... oggi almeno 90mila spettatori Il circuito è ricavato attorno allo stadio che ospita le partite deiDelphins, football americano E' iniziato il giro di formazione Partendo con le hard, ...Sainz penalizzato di 5' per eccesso di velocità nel suo ingresso in pit - lane quando ha cambiato le Pirelli 22° gro - Verstappen sempre con le hard fin dal via ha +3'8 ...Intanto asulla SF - 23 sono arrivati gli aggiornamenti annunciati che riguardano diverse ... magari con doppietta, il semaforo si spegnerà alle 21,30,su Sky.

F1, la diretta del GP di Miami. LIVE Virgilio Sport

Leclerc non riesce a superare la Haas di Magnussen e naviga in ottava posizione Verstappen sta riducendo il divario da Sainz 11° giro - Perez +1"8 Alonso +2"8 Sainz ...Il mondiale fa tappa a Miami. Perez parte in pole, Verstappen è nono e la Ferrari deve inseguire. Segui l'azione in pista con la diretta testuale ...