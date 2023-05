GP Miami | la diretta | Perez comanda su Alonso | Verstappen si avvicina a Sainz

... ovvero le due McLaren Si annuncia un Gran Premio didecisamente movimentato. Sergio Perez in pole cercherà di portare a casa i 25 punti della vittoria per passare in testa alla classifica del ...Hulkenberg tenta il sorpasso su Zhou per il decimo posto, ma arriva lungo 8° giro - Sainz è sempre terzo a 7 decimi da Alonso e con una vantaggio di 1'4 su Gasly che alle ...... ecco gli appuntamenti da non perdere PLAYOFF EST (2° TURNO) - GARA - 3 -HEAT (8) vs ...nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio alle 2.30 su Sky Sport NBA con il commento indi ...

F1, la diretta del GP di Miami. LIVE Virgilio Sport

Leclerc non riesce a superare la Haas di Magnussen e naviga in ottava posizione Verstappen sta riducendo il divario da Sainz 11° giro - Perez +1"8 Alonso +2"8 Sainz ...Il mondiale fa tappa a Miami. Perez parte in pole, Verstappen è nono e la Ferrari deve inseguire. Segui l'azione in pista con la diretta testuale ...