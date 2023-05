GP Miami | doppietta RedBull | vince Verstappen partendo dalla nona posizione

(Di domenica 7 maggio 2023) In griglia è lui li più veloce in assoluto. Maxil Gran Premio diavanti al compagno di squadra Perez dopo essere partitoin griglia. Il suo passo è stato semplicemente inavvicinabile per gli altri. Chiude il podio Fernando Alonso. In quartatroviamo Russell, mentre Sainz dopo l’ottima L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:domina in Bahrain ed èRed Bull, Alonso sul podio GP Australia: Ferrari in pole a Melbourne dopo 15 anni con Leclercin Azerbaijan, ritiro per entrambe le Ferrari GP Belgio: ...

F1, pagelle Gran Premio. Sergio Perez (Red Bull) 6,5 : Sedotto, illuso e abbandonato. Il messicano ha cullato il sogno dellaper oltre 40 giri, di andare in testa al Mondiale, di ...Un mostruoso Max Verstappen domina e vince il Gran Premio Usa a, dopo un sabato negativo e una partenza dalla nona casella in griglia. Gara e strategia ... Quartain cinque gare per il ...AGI - Un mostruoso Max Verstappen domina e vince il Gran Premio Usa a, dopo un sabato negativo e una partenza dalla nona casella in griglia. Gara e strategia ... Quartain cinque gare per ...

Formula 1 - Doppietta Red Bull, Verstappen vince a Miami - Quattroruote.it Quattroruote

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Uno dei protagonisti del GP di Miami è stato Perez, gara conclusa in seconda posizione a causa dello strapotere di Verstappen ...