Gollini | “Vincere a Napoli ha un altro sapore Momento storico”

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPierluigiha parlato al termine della sfida trae Fiorentina. Gara terminata a favore degli azzurri che hanno vinto grazie al gol su rigore di Victor Osimhen. Queste le dichiarazioni del portiere: “Speravo di tornare in campo, sono felice. L’importante è aver vinto. Ho fatto poco, credo di aver dimostrato che quanto fatto non è un caso e sono contento di aver contribuito. I tifosi sono unici, è incredibile.ha un, è un. Quando giochi poco non è facile stare sul pezzo, devi trovare gli stimoli da solo anche quando affronti gli allenamenti per farti trovare pronto.” L'articolo proviene da Anteprima24.it.