(Di domenica 7 maggio 2023) Ha avuto termine il terzo giro del, di scena a Charlotte, nella North Carolina. Rimane al comando, ma stavolta è da, che non fa sconti piazzando il miglior giro dell’intero torneo in -8 (63 colpi) per effetto di un giro bogey free (otto birdie). Per il ventinovenne di Denver c’è la chance della prima vittoria in carriera sul PGA Tour. Seconda posizione per Xander Schauffele, unico a reggere il passo con il suo -7 che lo porta a -14 e con tre colpi di vantaggio sull’australiano Adam Scott, a -11 insieme all’inglese Tyrrell Hatton che, pur col suo -3 del moving day, deve cedere la leadership., Open d’Italia: Julien Guerrier al comando su Langasque e Meronk. Crollano gli ...

Golf: Wyndham Clark da solo in testa al Wells Fargo Championship 2023, Francesco Molinari 45° OA Sport

Ha avuto termine il terzo giro del Wells Fargo Championship 2023, di scena a Charlotte, nella North Carolina. Rimane al comando, ma stavolta è da solo, Wyndham Clark, che non fa sconti piazzando il mi ...Wyndham Clark has never won on the PGA Tour. He aims to change that Sunday. Clark shot an 8-under 63 at the Wells Fargo Championship on Saturday, giving him a two-shot lead over Xander Schauffele ...