Gli orsi mettono in fuga i turisti in Trentino Alto Adige

... 'serve dire la verità, non è vero che l'orso non esiste' e non nasconde che dalla Val d'Ultimo e Val Martello, le due vallate più vicine a Val di Non e Sole in Trentino dove vivono, ...... andranno in onda su Rai1ultimi due episodi della terza stagione. C'è grande attesa per il ... il misterioso 'uomo degli'. Bisogna aspettarsi qualche sorpresa da Nathan La risposta dell'...Le segnalazioni dinei boschi, anche vicino ai centri abitati, sono continue e preoccupano sia ...operatori turistici delle zone interessate si sono limitati a dire che "tanti hanno chiamato o ...

Come gli orsi vivono in letargo senza avere coaguli di sangue Le Scienze

Alla fine degli anni '90, quando iniziò la ripopolazione, la presenza dei plantigradi era un richiamo, un'attrazione. Dopo l'aggressione costata la vita ad Andrea Papi lo scorso 5 aprile, c'è il forte ...Garzeno Assemblea pubblica dopo gli assalti che si sono verificati nelle ultime settimane. Il docente universitario Corti: «Troppi, bisogna abbatterli». Ma c’è chi vuole solo allontanarli La parola “a ...