Gli eco-teppisti sfregiano la fontana di Piazza Navona | il conto dei danni è da capogiro

(Di domenica 7 maggio 2023) Nuovo assalto, e nuovo sfregio, degli ambientalisti di «Ultima Generazione» che intorno alle 15.30 del primo, affollatissimo, sabato di maggio hanno colorato di nero l'acqua delladei Quattro Fiumi. Immediato l'intervento dei carabinieri. Una replica di quanto accaduto circa un mese fa alla Barcaccia didi Spagna al grido di «il nostro futuro è nero come quest'acqua: senza acqua non c'è vita e con l'aumento delle temperature siamo esposti alla siccità, da un lato, e alle alluvioni, dall'altro. Acqua che manca per coltivare il cibo, acqua che cade tutta insieme distruggendole case. Ci aspettano anni difficili, ma se non azzeriamo le emissioni subito saranno terribili». Immediata l'indignazione delle istituzioni, a cominciare dal sindaco Roberto Gualtieri che dopo aver rassicurato che ladel Bernini «non ha subito ...