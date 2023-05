Giuseppe Giofrè | la storia tira e molla con il fidanzato | “Ecco come va l’amore”

Leggi su biccy

(Di domenica 7 maggio 2023) Silvia Toffanin oggi a Verissimo ha ospitatoe insieme a lui ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi ad Amici, fino alle performance con le più grandi popstar, da Ariana Grande e JLo a Taylor Swift. Il giurato di Amici ha anche svelato com’è nata la sua passione per il ballo enon sia stato semplice dedicarsi alla danza in un piccolo paese. “Con Cristiano ci divertiamo tanto. Tra noi c’è molta armonia e anche nei camerini parliamo tanto. Sono molto felice di averlo conosciuto. La mia passione per la danza è nata guardando le sigle dei programmi. Ricordo La Sai L’Ultima con Natalia Estrada e Luca Tommassini. Dopo sono andato a scuola di danza con mio fratello. Però erano studi a livello amatoriale, poi mi sono spostato a Reggio Calabria e ho studiato in maniera professionale. Mi prendevano in giro anche per ...