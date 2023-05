Giuntoli alla Juventus? Il ‘botta e risposta’ con De Laurentiis

(Di domenica 7 maggio 2023) E’ stata una giornata magica per la festa del Napoli, i tifosi continuno ad omaggiare la squadra di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono scesi in campo nella partita del campionato di Serie A contro la Fiorentina e la sfida si è conclusa sul risultato do 1-0 con un gol su calcio di rigore di Osimhen. E’ andato in scena uno spettacolo incredibile allo stadio ‘Maradona’ tra canti e balli, poi le dichiarazioni di Dee Spalletti. Poi è andato in scena un botta e risposta con Cristiano, secondo le ultime voci ad un passo dal trasferimento. “Cristiano, c’è da lavorare questa estate. Abbiamo iniziato un ciclo e ora dobbiamo vincere vincere vincere”, le parole di De. Poi la risposta di: “ringrazio Chiavelli e De...

21:00 - Interviene il ds Cristiano, che interrompe così le voci di un suo futuroJuventus: 'Ai tifosi del Napoli dico: non vi preoccupate del futuro. Sento parlare di chi va via, ma io ...Per la prossima stagione, però, non è comunque certa la permanenza dell'allenatoreguida della Juve. L'eventuale arrivo di Cristianocome nuovo direttore sportivo, potrebbe creare degli ...Io fossi un tifoso non sarei preoccupato con De Laurentiis presidente', conclude. 2023 - ... Palloni pronti a volare nell'entusiasmo dello stadio che ballamusica e sventola tante bandiere.

Giuntoli alla Juve, De Laurentiis lo stuzzica davanti a tutto lo stadio: la sua risposta è perfetta Fanpage.it

20.50 - Dopo l'introduzione musicale di Clementino, Edoardo Bennato, Geolier, il video celebrativo e le parole del premio Oscar Paolo Sorrentino, Prende la scena della festa Scudetto il presidente Aur ...Ha festeggiato, come tutti, ma non ha messo la parola fine alla telenovela che lo riguarda. Anzi, ha glissato sull'argomento. Cristiano Giuntoli, architetto del Napoli del terzo scudetto, non si è sbi ...