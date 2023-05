(Di domenica 7 maggio 2023)alza la temperatura con unoincolor oro da lasciare senza fiato: una visione mozzafiato, eccola. Sono in tanti quelli che già si chiedono se, nella prossima edizione del Grande Fratello Vip (un reality show che le ha dato davvero tantissimo fino ad ora) sarà davvero promossa opinionista al fianco di Sonia Bruganelli, ma intanto l’influencer e conduttrice si gode un periodo davvero d’oro.incanta con tutta la sua bellezza: eccola coloro (foto: ANSA / MATTEO BAZZI) – grantennistoscana.itDopo l’esordio nel mondo dello spettacolo come modella, partecipando anche a Miss Italia (nel 2014) l’influencer, showgirl e conduttrice piacentina si è fatta conoscere meglio dal pubblico ...

La brasiliana 34enne incolpa il fidanzato della 30enne a cui era legatissima al GF Vip Le due si sono riviste alla festa di compleanno di, ma niente è come prima Dayane Mello non le manda certo a dire. In una diretta Instagram accusa Andrea Zenga . La fine dell'amicizia con Rosalindà Cannavò , a cui era legatissima, ...Di recente, in un'intervista per Casa Chi, Rosalinda aveva confermato di aver rivisto Dayane dopo tanto tempo al compleanno di. Tra loro solo un saluto e un abbraccio, pare nulla di più.Qualche tempo fa anche la Cannavò aveva parlato della Mello, dopo averla incontrata alla festa di, spiegando: 'Ci siamo salutate e poi ci siamo anche date un abbraccio. Tutto qua. È ...

Giulia Salemi, il primo scatto bollente dell’estate è suo: l’ex gieffina in bikini oro Grantennis Toscana

Giulia Salemi arriva a Bologna per un sabato speciale in compagnia dei suoi fan: ecco dove incontrarla. Le sue parole ...Giulia Salemi arriva a Bologna per un sabato speciale in compagnia dei suoi fan: ecco dove incontrarla. Le sue parole ...