Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi Teramo-San Salvo | orari | percorso | favoriti Attesa la prima volata

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) Dopo la cronometro iniziale dominata da Remco Evenepoel, ecco che va in scena molto probabilmente ladi gruppo alnella seconda. Andiamo a scoprirla nel dettaglio cone programma. La seconda frazione delsi potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 11:35 alle 14:00 e su Rai 2 dalle 14:00 in poi e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12:00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 11:35 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 12:00.SECONDA...