Giro d’Italia 2023 | sesta tappa Napoli-Napoli | data | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) La città diè la grande protagonista delladel, in programma giovedì 11 maggio. La corsa infatti partirà e arriverà proprio nel capoluogo campano, che si prepara a un’altra grande festa di sport a margine della conquista dello Scudetto in Serie A. I corridori dovranno affrontare 162 chilometri, con le classiche insidie degli arrivi in città tra porfido e basolato: sulla carta i velocisti potrebbero cercare di giocarsi un traguardo davvero prestigioso.: PERCORSO E ALTIMETRIA: CALENDARIO COMPLETO, TV E– Laprenderà il via ...