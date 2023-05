Giro d’Italia 2023 | Jonathan Milan sulle orme di Cipollini e Petacchi Prima vittoria a 22 anni come ‘Super Mario’

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023)volata del“italiana”, portata da un devastante. Il 22enne friulano ha dominato lo sprint sul traguardo di San Salvo, vincendo al termine di un finale convulso, caotico ed estremamente complicato da leggere. Portato agli ultimi metri da un ottimo Andrea Pasqualon,ha potuto sprigionare i suoi cavalli e poi la sua gioia, per quella che è senza dubbio lapiù prestigiosa (su strada) della sua giovane carriera. Il talento del corridore della Bahrain-Victorious non è mai stato in dubbio. Oro Olimpico e Mondiale nel quartetto a cavallo del 21esimo compleanno, due volte argento mondiale nell’inseguimento individuale, specialità di cui si è laureato due ...