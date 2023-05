Giro d’Italia 2023 | il ciclismo italiano ha trovato il suo Primo Carnera

Leggi su tpi

(Di domenica 7 maggio 2023) Il campione olimpico dell’inseguimento a squadre Jonathan Milan (Bahrain Victorious) ha vinto la seconda tappa del 106°consistente in 202 chilometri, completamente in terra d’Abruzzo, da Teramo a San Salvo. Il gigante di Tolmezzo, una versione ciclistica del leggendario corregionale, il pugile campione del mondo dei pesi massimi negli anni trenta, ha preceduto nettamente in volata l’olandese David Dekker (Team Arkea Samsic) e il fiammingo Arne Marit (Intermarchè Circus Wanty) imponendosi in modo tanto enfatico quanto inatteso sul lungo e largo rettilineo finale. Il campione del mondo Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) ha conservato la maglia rosa nel contesto d’una classifica leggermente mutata nelle posizioni di rincalzo. Il verbanese Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ha mantenuto la ...