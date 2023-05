Giornata mondiale della risata | quando l’anima respira

(Di domenica 7 maggio 2023) Il ritmotorio accelera; la sospensione dell’aspirazione provoca urti alla laringe e molti muscoli subiscono una forte contrazione intermittente, in particolare quelli addominali e facciali fino a giungere, in certi casi, ad un intenso fenomeno di lacrimazione. Convulsioni? Quasi. Questo è ciò che avviene nell’organismo umanoridiamo: una concatenazione di fenomeni neurofisiologici che portano al fenomeno tra i più affascinanti e studiati che contraddistinguono l’uomo dagli altri essere viventi. Imbarazzo, divertimento, isterismo addirittura malvagità sono alcune delle cause che possono suscitare lanel nostro sistema nervoso. La prima domenica di maggio si celebra la: è stata istituita nel 1998 da Madan Kataria, ...

Vergine - Cari vergine, bella questaper l'amore e per i nuovi incontri. Sul lavoro sarete ... 1915 - Prima guerra: il transatlantico Lusitania viene affondato da un U - bóot tedesco: ...Mi sono preparato per questa crono come se fosse unperché volevo anche prendere la maglia ... Due i GPM di, entrambi di 4ª categoria: Silvi Paese e Ripa Teatina, paese natale della ...... leggendario autore di musical di fama, dopo i diversi inni sacri che hanno punteggiato il ... con le previsioni di maltempo per tutta ladi oggi, anzi, molti parlano della 'bella ...

Giornata Mondiale della Risata, studenti in festa in piazza Paolo VI Giornale di Brescia

8 maggio è la Giornata mondiale della Croce rossa e Mezzaluna rossa. Già oggi tantissime città si tingono di rosso grazie alle divise di migliaia di volontari che fanno della "Cri" una grande organiz ...Lsct ha celebrato la Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro premiando i dipendenti che si sono contraddistinti per le migliori idee nel concorso interno ’Idea sicura’. Il direttore generale Card ...