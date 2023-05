Ginnastica ritmica | le Farfalle vincono con i cinque cerchi in World Challenge Cup

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) Dopo il secondo posto ottenuto nel concorso generale individuale, lesorridono in occasione delle Finali di Specialità della prima tappa dellaCup 2023 di, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza dopo la Coppa del Mondo. A Portimao (Portogallo) Alessia Maurelli e compagne hanno trionfato con palle e nastri, firmando un perentorio 31.000 e lasciandosi così alle spalle la Francia (30.600) e il Giappone (20.300). L’Italia ha poi chiuso al terzo posto l’atto conclusivo con i, totalizzando 33.800 alle spalle di Brasile (34.600) e Spagna (34.450). La nostra Nazionale si è sempre distinta nelle Finali di Specialità (non previste nel programma delle Olimpiadi) in questa prima parte di stagione, ma ...