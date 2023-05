Ginevra Di Marco | “Anche in tempi di solitudine bisogna raccontare”

(Di domenica 7 maggio 2023) “Raccontiamo l’uomo e il mondo nel suo attraversamento della vita”. E’ questo il senso del nuovo concerto spettacolo “È stato un tempo il mondo” in programma domenica 7 maggio alle 21,30 al Cinema La Compagnia di Firenze. Un evento che vede insieme la raffinata vocalist e storyteller fiorentinaDi, classe 1970 e lo scrittore, poeta, regista e paesologo Franco Arminio, che invece è nato nel 1960 a Bisaccia. Dopo aver diviso il palco con Luis Sepúlveda, Margherita Hack, l’Orchestra di Piazza Vittorio, Paolo Hendel e tantissimi altri artisti, dopo aver realizzato concerti e album tributo a Mercedes Sosa, a Luigi Tenco è arrivato il momento perDidi confrontarsi creativamente con l’immaginario di un intellettuale acuto come Franco Arminio. Occorre ricordare che “Quello che conta“, l’omaggio a ...

Ginevra Di Marco e Franco Arminio stasera alle 21,30 in un concerto-spettacolo al Teatro La Compagnia "Raccontiamo un po' il mondo e l'uomo nei suoi limiti, nei suoi afflati vitali e nelle sue energie ...