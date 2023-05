GF Vip 7 | Edoardo Tavassi sbotta su Instagram | “Toglietemi subito il segui”

(Di domenica 7 maggio 2023) In queste ore non si fa altro che parlare di una polemica che ha visto coinvolto. Tutto è partito da una gita a Gardaland dove il gieffino si è divertito ad imitare il suo amico Daniele Dal Moro. Sta di fatto che lo scherzo non è stato apprezzato da buona parte dell’opinione pubblica, in quanto in molti gli hanno puntato il dito contro. Ecco quindi che il ragazzo si è sfogato sue Twitter chiedendo esplicitamente di non essere piùto sui social. Grande Fratello Vip 7: uno scherzo che fa polemica Sta facendo molto discutere l’ultima situazione che vedeprotagonista. Tutto è partito quando è andato a Gardaland con Micol Incorvaia, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli e durante il pranzo si è divertito ad imitare il bel veneto, andando a rubare ...

Tavassi ha poi parlato dei suoi ex compagni d'avventura e del rapporto conDonnamaria: Scopri le ultime news sul Grande Fratello... la loro amicizia continua Tavassi e Donnamaria, continua l'amicizia dopo il GFSilenzio ...Tavassi , così come riportano le colleghe di IsaeChia , va molto d'accordo con Luca Onestini : ...Dalla Routte de la Piscine si vedono gli yacht ormeggiati nell'esclusivo Port Hercule, tradizionalmente affollato di(di sicuro per la Formula 1, per la Formula E non ancora).Mortara, il ...

Gf Vip, Edoardo Tavassi rompe il silenzio su Edoardo Donnamaria ... TorreSette

L'ex del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi torna alla ribalta non per un filrt ma per un post in bikini che ha acceso il web ...Intervenuto in un'emittente radiofonica, Edoardo Tavassi ha rivelato in quali rapporti si trova attualmente con Edoardo Donnamaria ...