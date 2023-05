George | Charlotte e Louis | il futuro dei Windsor conquista tutti

Leggi su velvetmag

(Di domenica 7 maggio 2023) Terminata l’incoronazione di re Carlo III, è possibile dire che i veri protagonisti dell’evento sono stati. I tre figli del principe William e della principessa Kate hanno partecipato sabato alla cerimonia di incoronazione dei re. Dai look alle smorfie del più piccolo, i bambini dei principi di Galles hanno attirato l’attenzione del pubblicondo il cuore di miliardi di spettatori. Il principe, il terzo in linea di successione al trono inglese, ha avuto un ruolo speciale nell’incoronazione di suo nonno. Il figlio maggiore del principe e della principessa di Galles era uno dei Paggi d’Onore, che hanno camminato dietro re Carlo e teneva in mano un lembo del suo mantello, mentre entrava all’interno dell’Abbazia di Westminster. AnsaPer l’occasione, il principe ...