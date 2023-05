Genova | esplode la festa rossoblu per la promozione in A

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) Dopo un anno di purgatorio il Genoa torna in serie A. Nella 36a giornata di Serie B, il Grifone vince contro l'Ascoli 2-1 a Marassi, ed è matematicamente promosso grazie al pareggio del Bari a Modena per 1-1.la gioia allo stadio con i giocatori e il tecnico Gilardino sotto la curva Nord ad esultare di fronte ai tifosi impazziti , che poi invadono il centro della città nelle strade intorno a Piazza De Ferrati. I supporter rossoblù non lesinano cori contro i rivali cittadini della Sampdoria, con un piede in serie B e in piena crisi societaria. Impazza il nuovo coro di presa in giro ai blucerchiati, nulle note della hit di Annalisa 'Bellissima'.