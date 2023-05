Genoa | il Grifone torna in serie A

(Di domenica 7 maggio 2023) Dopo un anno di purgatorio ilinA. Nella 36a giornata diB, ilvince contro l'Ascoli 2-1 a Marassi, ed è matematicamente promosso grazie al pareggio del Bari a Modena per 1-1.Bani sblocca il risultato al 16', nella ripresa Badelj firma il raddoppio, Coda sbaglia il rigore del 3-0 e i marchigianino sotto con Marsura al 23' ma il risultato non cambia più Esplode la gioia allo stadio con i giocatori e il tecnico Gilardino sotto la curva nord ad esultare di fronte ai tifosi impazziti che non lesinano cori contro i rivali cittadini della Sampdoria, con un piede inB e in piena crisi societaria. Impazza il nuovo coro di presa in giro ai blucerchiati, nulle note della hit di Annalisa 'Bellissima' .

È vero che per 15 anni il Grifone è rimasto in A e che questa lunga avventura è servita ad attirare tifosi, ma negli ultimi anni c’erano solo delusioni e differenze ...Ieri pomeriggio il Genoa è tornato in Serie A dopo un anno di purgatorio in cadetteria. La squadra di Gilardino ha battuto per 2-1 l’Ascoli: un risultato che ha consentito ai rossoblù di arrivare al t ...