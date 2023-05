Gasperini sui cori a Vlahovic | “Il razzismo è una cosa seria | non va confuso con altre cose”

(Di domenica 7 maggio 2023) Gian Pieronon ci sta e a Sky Sport, in risposta a una domanda suirazzisti dei tifosi bergamaschi nei confronti di Dusanin Atalanta-Juventus dice la sua: “Nell’Atalanta gioca Pasalic, Djimsiti, ha giocato Ilicic, Sutalo e tanti giocatori di quell’etnia e bisogna differenziare le: a volte ci sono insulti per, ilè unamoltoe non vacon altro. Ci sono altri insulti come ‘figlio di pu**ana’ o ‘pezzo di me**a’, anche quello è? Dobbiamo combattere ilvero”. A Dazn il tecnico nerazzurro ha rincarato la dose: “Ilè gravissimo e va combattuto: ma, secondo me, in questo caso si ...

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini sta facendo discutere sui social per le parole rilasciate a Sky dopo la partita contro la Juventus. Parlando degli insulti razzisti a Vlahovic ("zingaro" ndr), Gasperini ha commentato così: "Nell'Atalanta gioca Pasalic, Djimsiti, ha giocato Ilicic, Sutalo e tanti giocatori di quell'etnia e bisogna differenziare le cose: a volte ci sono insulti per maleducazione, il razzismo è una cosa molto grave e non va confuso con altro." Le parole di Gasperini hanno dato il là ad una polemica imponente sui social, con tante reazioni indignate da parte di tifosi e addetti ai lavori.

