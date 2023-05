(Di domenica 7 maggio 2023) BERGAMO - "Purtroppo ci mancano molti giocatori nello stesso reparto per infortunio e in panchina siamo un po' in emergenza, ma la squadra ha fatto una buona partita: gli episodi però non sono stati ...

Così il tecnico dell' Atalanta , Gian Piero, ai microfoni di Sky dopo la gara con la Juve : "Nonostante gli infortuni dobbiamo essere soddisfatti di classifica e squadra. Mancano quattro ..., per esempio, oggi dice che rimpiange l'Europa. Che per giocare le coppe non c'è bisogno ...il buon Pioli - lavoratore che non ha tempo per ingraziarsi i fannulloni del web - sta tenendo...... già acciaccato e Bergamo e colpitoda Palomino. La Joya sarà tra i convocati, ma Mou lo farà ...: "Settimana importante per capire se riusciremo ad andare in Europa" "In queste ultime ...

Gasperini, duro botta e risposta in diretta tv sui cori razzisti a Vlahovic Corriere dello Sport

BERGAMO - "Purtroppo ci mancano molti giocatori nello stesso reparto per infortunio e in panchina siamo un po' in emergenza, ma la squadra ha fatto una buona partita: gli episodi però non sono stati f ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...