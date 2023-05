Gasperini | «Champions League? Classifica corta! Ma chi ha vantaggio…»

(Di domenica 7 maggio 2023) Gian Pieroha parlato ai microfoni di RAI Sport al termine di Atalanta-Juventus. Queste le parole dell’allenatore orobico– Queste le parole di: «? Laè corta, ma chi ha dei punti di vantaggio in questo momento ha percentuali maggiori di raggiungere l’obiettivo. Dobbiamo prendere forza da questa gara. Sapevamo che battendo la Juventus potevamo giocare per la, purtroppo non è andata bene. Dobbiamo guardare con fiducia. Infortuni? Tanti, soprattutto in attacco. Ma chi ha giocato ha fatto bene». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Atalanta - Juve era uno spareggione per la: la vincitrice è piombata al secondo posto ...ha fatto di necessità virtù, allineando una formazione comunque competitiva, capace di ..."Sapevamo di giocare per un risultato solo, perché battendo la Juventus saremmo rientrati in corsa per la. Ma l'Europa è comunque un traguardo fattibile". Gian Piero, se non del risultato, è soddisfatto di aver mantenuto il sesto posto. "Il margine su quelle dietro è molto buono. ...Nella 34ª giornata della Serie A al Gewiss Stadium di Bergamo finisce 2 - 0 per la Juventus. L'Atalanta forse dice addio alle speranze. Gian Piero, tecnico della squadra bergamasca, assolve i suoi: "Mi mancavano tanti elementi oggi e ne abbiamo risentito, ma nonostante tutto la prestazione è stata buona. In gare ...

Atalanta, Gasperini: "Oggi è mancata fortuna. Champions Siamo l'unica piccola a giocarcela..." TUTTO mercato WEB

Scatto Champions della Juventus che vincendo 2-0 sul campo di una diretta concorrente come l'Atalanta per un piazzamento tra le prime quattro scavalca la Lazio in classifica issandosi, sola, al second ...La Juventus si aggiudica lo scontro diretto in chiave Champions League vincendo 2-0 al Gewiss Stadium di Bergamo: a decidere contro l’Atalanta sono stati Iling-Junior e Vlahovic. Tre punti… Leggi ...