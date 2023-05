(Di domenica 7 maggio 2023) CRONACA DI ROMA – Ilè avvenuto a Roma, in cui un uomo è stato derubato di attrezzature fotografiche del valore di circa 20.000mentre faceva la spesa. Dopo aver lasciato l’auto nel parcheggio, al suo ritorno ha scoperto che iavevano rubato il bottino dall’abitacolo. Tre persone sono state coinvolte nell’azione, ma solo due sono state catturate, mentre si sta ancora cercando il terzo. L’indagine è stata avviata grazie alla denuncia presentata dalla vittima presso la stazione di polizia, e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di identificare i due. Gli agenti della polizia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Tribunale di Roma, con un arresto domiciliare per un 37enne e la custodia cautelare in ...

nei confronti di 2 persone, un 37 enne e un 31 enne, gravemente indiziati del reato disu autovettura di apparecchiature fotografiche e cinematografiche del valore di 20.000 euro. Sono ancora ...Roma, "Non ti paghiamo": prima le minacce, poi le botte e il. Preso 28enne, caccia al complice Ilmentre va a fare la spesa L'indagine è partita da una denuncia presentata il 3 marzo scorso da un italiano di 64 anni presso gli Uffici del XIV Distretto. Qui l'uomo ha riferito che il 21

Furto da 20mila euro, ‘beccati’ due ladri e caccia al complice RomaDailyNews

Misura cautelare nei confronti di due persone, caccia al terzo componente della banda La Polizia di Stato, a seguito di una scrupolosa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha es