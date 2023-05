Furkan | chi è il nuovo fidanzato di Cristiano Malgioglio | “È il cugino del mio ex turco”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 maggio 2023) In più occasioniha rivelato di aver avuto une per lungo tempo, una relazione che si è poi conclusa, stando a quanto da lui rivelato qualche tempo fa. Tuttavia il cuore dipare sia oggi nuovamente impegnato e proprio con un ragazzo. A lanciare l’indiscrezione è Ivan Rota per Dagospia, svelando cheè oggi impegnato con ilNon è la prima volta cheha rotto il silenzio parlando della sua vita privata e sentimentale. Alcuni anni fa, infatti, durante un’intervista ha rivelato di essere: “ho una storia da 10 anni a Dublino, la compagnia aerea è diventata ricca con i miei biglietti di andata e ritorno. È un amore importante, è l’amore ...