Fu condannato per resistenza ai carabinieri durante un posto di blocco | minore assolto in Corte d’Appello

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOlevano sul Tusciano (Sa) – È statodai giudici dellache, ribaltando la sentenza di condanna a 4 mesi di reclusione stabilita dal giudice di primo grado, hanno accolto la tesi del difensore dell’imputato, l’avvocato Daniele Olivieri, eil giovane, oggi 20enne, che nel 2019 usò violenza nei confronti di dueundi. Una vicenda accaduta nel giugno di quattro anni fa, quando il ragazzo, alloranne, in sella ad un motocross, mentre percorreva la strada provinciale 29, in via Croce ad Olevano sul Tusciano, venne individuato ad undidai. Tentativo di fermare il giovane ...

... il nuovo attacco di Mou stavolta direttamente all'allenatore toscano ("difende Chiffi, ma è unoscommesse"), la nuova risposta di Ulivieri. Ulivieri: "Mourinho Siamo fatti di pasta ...Hanno provato a liquidarlo in tutti i modi: lo hannoingiustamenteun reato fiscaleespellerlo dall'agone politico, hanno tentato di sporcarne l'immagine con il "caso Ruby" e, ...... ha ammesso che aveva addosso un microfonotutelarsi contro l'arbitro Chiffi, a suo dire il peggiore mai incontrato in carriera; Ulivieri hail gesto, in questi termini: ' Frasi gravi ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Il presidente dell'assoallenatori risponde all'attacco del tecnico della Roma ("difende Chiffi, ma è uno condannato per scommesse"): ...