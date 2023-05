Frittelle golose | Senza toccare l’impasto | super veloci ed economiche

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 7 maggio 2023) In credenza hai dello yogurt che non sai come utilizzare? Puoi preparare in pochissimi minuti un dolce degno di questo nome. Con la ricetta che troverai qui di seguito potrai realizzare dellezuccherose rotonde e squisite da mangiare in un solo boccone. Questo dolce economico e semplicissimo da preparare ti salverà in più di un’occasione! I pochi ingredienti da usare per realizzarli sono i seguenti: 1 cucchiaino di buccia grattugiata di limone 10 gr di lievito per dolci 250 – 300 gr di farina 70 gr di zucchero 1 uovo Olio vegetale 150 ml di latte 250 gr di yogurt Ecco come preparare un dolce sfizioso in pochissimi minuti! Dirigiamoci in cucina e cominciamo a cucinare! Apriamo un uovo per poi versarlo in una ciotola capiente. Successivamente aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo con uno sbattitore a mano. Quando lo zucchero si sarà sciolto versiamo nel ...