Francesco Paolantoni nudo per lo scudetto del Napoli | pasta e patate sul lungomare

(Di domenica 7 maggio 2023) Qualche settimana fa il programma “Le Iene”, durante un servizio, aveva chiesto a diversi Vip, noti tifosi del, cosa fossero disposti a fare in caso di vittoria dello. Tra gli intervistati c’era anche, che aveva dichiarato: «Se ilvince lo, giro in stradamangiando». Il famoso attore e comico napoletano, oggi, ha rispettato la promessa e ha giratosuldi, con una sciarpa azzurra al collo e una pentola di. L'articolo proviene da Focus Vip.

L'attore ha indossato solo una sciarpa... e una pentola celebra lo scudetto del Napoli sfilando nudo sul lungomare della città. L'attore, per onorare evidentemente una promessa, scortato da un inviato della trasmissione Le Iene si è ... 'Se il Napoli vince lo scudetto, giro in strada nudo mangiando pasta e patate', aveva promesso alle Iene: l'attore è stato ...

Il video di Paolantoni che mantiene la promessa e gira nudo per Napoli per festeggiare lo scudetto RaiNews

