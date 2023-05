Forze armate Kiev | pesanti battaglie a Bakhmut e Marynka

(Di domenica 7 maggio 2023) "Sono in corsoper le città die Maryinka". Lo afferma il rapporto giornaliero dello Stato maggiore delleucraine, pubblicato su Facebook. "In totale, nell'...

... ma per 'macinare' le unità delleucraine e organizzare una tregua perl'esercito russo per ripristinare la sua capacità di combattimento. Il tritacarne Bakhmut ha ha svolto completamente ..."Sono in corso pesanti battaglie per le città di Bakhmut e Maryinka". Lo afferma il rapporto giornaliero dello Stato maggiore delleucraine, pubblicato su Facebook. "In totale, nell'ultimo giorno, il nemico ha lanciato circa 50 attacchi. Nell'ultimo giorno, il nemico ha lanciato sei attacchi missilistici, in ...... ma per 'macinare' le unità delleucraine e organizzare una tregua per l'esercito russo per ripristinare la sua capacità di combattimento. Il tritacarne Bakhmut ha ha svolto ...

"Sono in corso pesanti battaglie per le città di Bakhmut e Maryinka". Lo afferma il rapporto giornaliero dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, pubblicato su Facebook. "In totale, nell'ultim ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...