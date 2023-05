Formula 1 | Perez in pole al Gran Premio di Miami | poi Alonso e Sainz Caos alle qualifiche | Leclerc finisce contro le barriere e blocca Verstappen 9°

(Di domenica 7 maggio 2023) Qualifica caotica e dal sapore dolceamaro aldiper la Ferrari. Carlosscatterà infatti terzo – migliore posizione sulla griglia di partenza di questo inizio di 2023 – mentre Charlesdovrà schierarsi in quarta fila, sulla settima piazzola, dopo essere finitolein curva 7 nel corso del suo secondo tentativo in Q3. Proprio il monegasco, che aveva mostrato di potersi giocare laposition al pari del compagno di squadra, ha involontariamente ridotto per tutti il Q3 ad un unico tentativo. Ad aggiudicarsi laposition è stato quindi il messicano Sergiocon la sua Red Bull: al secondo posto si è classificato poi lo spagnolo Fernando(Aston ...

Scatterà davanti a tutti la Red Bull di Sergio, aiutata dall'errore di Charles Leclerc . Il monegasco ha perso il controllo della sua Ferrari ed è finito a muro nell'ultimo minuto delle ...... sono di un'altra categoria.' Sainz ha fatto un ottimo lavoro, ricostruendo quella fiducia nella monoposto che era mancata a Baku e riuscendo a qualificarsi terzo alle spalle della Red Bull di...Quinto appuntamento del Mondiale diUno . Le monoposto sbarcano in Florida per l' F1 GP Miami . Dopo le emozioni delle qualifiche con la pole position di, domenica 7 maggio 2023 sarà tempo della gara dove si assegnano i ...

Come seguire, live in tv su Sky Sport F1 e in streaming la quinta gara della stagione da Miami, in diretta anche su Tuttosport.com ...