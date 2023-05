Formula 1 - Doppietta Red Bull | Verstappen vince a Miami

Leggi su quattroruote

(Di domenica 7 maggio 2023)RedRacing al Gran Premio di, quinto round del Mondiale di1 2023. Are è stato Max, autore di una gara perfetta: l'olandese, partito nono dopo le difficili qualifiche di ieri, ha rimontato senza grandi problemi e alla fine ha brevemente duellato anche con il compagno di squadra. Una volta sbarazzatosi di Sergio Perez, Max è andato tranquillamente a tagliare per primo il traguardo e mettere in bacheca un altro oro. Sul gradino più basso del podio ritroviamo l'Aston Martin di Fernando Alonso, con lo spagnolo capace di gestire egregiamente le gomme e capitalizzare l'opportunità di partire in prima fila, lasciandosi alle spalle Mercedes e Ferrari. Il resto della Top 10. Mercedes fino a oggi non ha portato grandi novità per la W14 e, nonostante ...