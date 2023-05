Formazioni ufficiali Napoli-Fiorentina | le scelte dei due tecnici

(Di domenica 7 maggio 2023) Alle 18.00 andrà in scena il match del campionato di Serie A tra. Ecco ledei due allenatori Comunicate ledi, match delle 18.00 di Serie A.(4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti.(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Jovic. All. Italiano.

Ledi Napoli - Fiorentina, match valido per la 34esima giornata della Serie A 2022/2023 . Gli azzurri tornato in campo da Campioni d'Italia dopo la partita di Udine, dove ha ...Cronaca con commento in tempo reale e tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA DI SASSUOLO - BOLOGNA ] RISULTATO IN DIRETTA: SAMPDORIA - BOLOGNA Lunedì 8 maggio 2023 dalle 19.45 ledalle ...Torino - MonzaTORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. JuricMONZA (3 - 5 - 1 - 1)...

E' festa grande al Maradona, dove il Napoli festeggia in casa la conquista dello scudetto nella sfida con la Fiorentina ...La prossima partita tra Napoli e Fiorentina è decisamente attesa dai tifosi del calcio italiano, in particolare dai supporter del Napoli, che in settimana hanno conquistato il titolo di campione ...