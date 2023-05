Formazioni ufficiali Lecce-Verona | le scelte dei due tecnici

(Di domenica 7 maggio 2023) Alle 20.45 andrà in scena il match del campionato di Serie A tra. Ecco ledei due allenatori Comunicate ledi, match delle 20.45 di Serie A.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Marco Baroni.(4-2-3-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Hien, Dawidowicz;Tameze, Abildgaard; Verdi, Duda, Lazovic; Djuric. All. Marco Zaffaroni.

Le formazioni ufficiali scelte da Baroni e Zaffaroni per il match tra Lecce e Verona Dopo la sfida tra Napoli e Fiorentina, la 34a giornata di Serie A continua con il match tra Lecce e Verona. Quella ...