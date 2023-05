Food | la stagione del gelato inizia con i rincari

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 maggio 2023) Gli italiani non rinunciano alnonostante i prezzi siano in aumento del 23 per cento. Lo evidenziano gli ultimi report delle associazioni di categoria, tra cui Coldiretti. I numeri del settore nel dettaglio: fatturato totale di 2,7 miliardi di euro; 39mila gelaterie presenti sul territorio nazionale; 75 mila posti di lavoro; 220 milioni di litri di latte utilizzati; 64 milioni di chili di zucchero; 21 milioni di chili di frutta fresca; 29 milioni di chili di altri prodotti. Ma gli aumenti da cosa dipendono? Essenzialmente dai costi di realizzazione del prodotto, quindi l’energia. Ma ci sono anche diverse materie prime che vedono aumentare il loro prezzo: uova più 17 per cento; latte più 21 per cento; zucchero più 54 per cento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.