Foggia | uccide la figlia sedicenne e un uomo | arrestato l' autore del duplice omicidio

(Di domenica 7 maggio 2023) Tragedia nelno, dove undi 45 anni è stato fermato con l'accusa di avere ucciso a coltellate la16enne, Gessica, e un 51enne, Massimo de Santis, titolare di un bar molto noto in paese. Ilè avvenuto ieri sera in via Togliatti, a Torremaggiore. Secondo quanto ricostruito, la giovane è stata colpita mentre tentava di proteggere la madre dalla furia dell', la donna è rimasta ferita. Dopo l'assassinio l'aggressore ha ripreso la scena con un telefonino, il video è stato fatto poi circolare sui social.

La loro madre, anche lei originaria dell'Albania, non sarebbe in pericolo di vita ma è ricoverata in ospedale a, in stato di choc. Il 45enne Malaj lavorava come panettiere.

