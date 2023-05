Foggia | tenta di assassinare la moglie e uccide la figlia 16enne che tentava di difendere la mamma

(Di domenica 7 maggio 2023)lae ferisce gravemente laTragedia adove un 45enne ha ferito gravemente la, ucciso la, che era intervenuta perla, e un altro uomo, ritenuto dall’assassino l’amante della donna. L’omicidio è avvenuto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio, in un appartamento situato in via Togliatti a Torremaggiore nelno. All’origine del delitto ci sarebbe la gelosia dell’uomo e la convinzione che la donna avesse intrapreso una relazione extraconiugale. L’autore del delitto è Taulant Malaj, panettiere di 45 anni di origine albanese. Secondo quanto ricostruito l’uomo ha prima ucciso Massimo De Santis, 51enne ...

Tragedia a Foggia dove un 45enne ha ferito gravemente la moglie, ucciso la figlia 16enne, che era intervenuta per difendere la mamma, e un altro uomo, ritenuto dall’assassino l’amante della donna.L'omicidio è avvenuto a Torremaggiore, nel Foggiano. La ragazza aveva fatto scudo alla madre e il padre l'ha uccisa. Il presunto assassino, un cittadino albanese, ha ammazzato anche un commerciante it ...