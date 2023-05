Fiumicino scelta come set per film e serie tv | si cercano comparse | come candidarsi

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 7 maggio 2023)– La Commissione Cinematografica della Città dista raccogliendo adesioni per un casting destinato a uomini e donne di età compresa tra i 26 e i 60 anni, residenti a. Tre diverse produzioni cinematografiche sono alla ricerca diper-tv che si dovrebbero girare ae nelle zone limitrofe agli inizi dell’estate. Gli interessati possono recarsi presso l’Ufficio della Commissione Cinematografica, avente sede nel Comune di, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78, la prossima settimana, da lunedì 8 maggio a venerdì 12 maggio, escluso mercoledì 10 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12.00. Anche in questo caso, per la partecipazione ai casting è richiesta una foto attuale in primo ...