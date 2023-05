Sul, ad esempio, prosegue, 'bisogna capire che la tassa o è piatta o è progressiva: si vuol inserire latax Allora la si preveda per tutti, aboliamo il sostituto di imposta per lavoratori ...Sul, ad esempio, prosegue, "bisogna capire che la tassa o è piatta o è progressiva: si vuol inserire latax Allora la si preveda per tutti, aboliamo il sostituto di imposta per lavoratori ...... è giusto che tutti i lavoratori beneficino della possibilità di essere 'compresi' dalnel ... E non invece chi beneficia dellatax e magari percepisce un reddito pari o superiore agli 80 mila ...

Fisco, flat tax al 15% sulle tredicesime e taglio al cuneo permanente Il Sole 24 ORE

Il viceministro Leo rilancia l’idea di detassare la mensilità aggiuntiva a dicembre e di rendere strutturale il taglio al cuneo fiscale ...Flat tax e tasse al 15% per tutti: la proposta di Bombardieri (UIL), è giusto allora abolire il sostituto d'imposta