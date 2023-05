Fioretto di bronzo | Tommaso Marini sul podio in Coppa del Mondo

(Di domenica 7 maggio 2023) Acapulco – La notte italiana in Messico regala la medaglia didinella prova individuale delladeldimaschile ad Acapulco, prima tappa valida per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024. Il classe 2001 delle Fiamme Oro ha iniziato la sua giornata con il successo per 15-6 sul polacco Rajski nel tabellone da 64, mentre nel turno da 32 ha superato il cinese Chen grazie al 15-10. Nel match del tabellone da 16, il numero 2 del ranking FIE, seguito a fondo pedana dal CT Stefano Cerioni, ha sconfitto l’americano Chamley-Watson con il punteggio di 15-8. Ancora uno statunitense sulla strada dinel match con il quale si è assicurato la medaglia. Nei quarti di finale ha infatti battuto, dopo un match equilibratissimo, Nick Itkin per ...

Arriva la medaglia diper Tommaso Marini nella prova individuale della Coppa del Mondo dimaschile ad Acapulco, prima tappa valida per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024. Il cammino del marchigiano Marini, ...Tommaso Marini ha conquistato ilnelnella prova individuale di Coppa del Mondo ad Acapulco, in Messico, prima tappa valida per ottenere il pass olimpico per Parigi 2024. Il fiorettista anconetano delle Fiamme Oro, ...Tommaso Marini é medaglia dinella prova individuale della Coppa del Mondo dimaschile ad Acapulco , prima tappa valida per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024. L'azzurro ha iniziato il suo percorso con la ...

COPPA DEL MONDO DI FIORETTO - PODIO AZZURRO IN ... Federazione Italiana Scherma

Acapulco – La notte italiana in Messico regala la medaglia di bronzo di Tommaso Marini nella prova individuale della Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Acapulco, prima tappa valida per la ...(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Tommaso Marini ha conquistato il bronzo nel fioretto nella prova individuale di Coppa del Mondo ad Acapulco, in Messico, prima tappa valida per ottenere il pass olimpico per Pa ...