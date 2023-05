Fiorentina | Pradè | 'Italiano ha preservato qualcuno | giovedì è fondamentale'

... Ranieri e Biraghi: 'Laha sempre creduto in Luca, Barone emi hanno sempre detto di volerlo tenere. Lui, da parte sua, è stato bravo a non mollare e a farsi trovare pronto ...... anche nei momenti difficili, è la persona forse più importante dellaviste le sue ... Verso il rinnovo contrattuale anche il direttore sportivo Danielecome annunciato dallo stesso ...Rocco Commisso, presidente della, ha parlato del futuro contrattuale di Michele Pradé, ds dei viola Rocco Commisso, presidente della, ha parlato in conferenza stampa sul futuro di Daniele Pradé, direttore sportivo dei viola in scadenza di contratto. Di seguito le sue parole. FUTURO DI PRADÉ - "Daniele è stata una grande ...

Fiorentina, la lista dei desideri: oltre a Sabiri e Bajrami piace anche Brekalo Corriere Fiorentino