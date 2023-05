"Uno scarico regolato dell'acqua dal bacino è", ha detto l'amministrazione del distretto urbano di Novokakhovka, citato dall'agenzia Ria Novosti. I militari russi, ha spiegato la fonte, ...E da quando i separatisti sostenuti da Mosca hannoil conflitto nel Donbass, queste ...ebbe luogo il celebre "rogo di Odessa" in cui militanti nazionalisti causarono la morte di 42)...... dopo che 5 foto con importanti informazioni relative all'invasione della Russia in Ucraina hannoa circolare in alcuni canali Telegram. Il materiale sembra risalire all'inizio ...

Filorussi, cominciato scarico acque da diga Kakhovka - Europa Agenzia ANSA

Due civili sono stati uccisi da un bombardamento di forze ucraine sulla parte della regione di Zaporizhzhia occupata dai russi, in Ucraina. Lo hanno detto i servizi d'emergenza citati dall'agenzia Tas ...I tecnici della stazione idroelettrica di Kakhovsakaya, sulla diga che chiude il bacino di Kakhovka sul Dnepr, controllata dai russi, sono riusciti ad aprire un canale di scarico delle acque del bacin ...