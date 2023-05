Fifa 23 Obiettivo Momenti TOTS EFL | Tahith Chong

Leggi su imiglioridififa

(Di domenica 7 maggio 2023) Scopriamo insieme come completare l’Premier League:EFL:che permette di ottenere la carddel calciatore del BirminghamEFL:Numero di sfide da completare: 4 Scadenza: 14 maggio Premio finale: 1xSQUADRA DELLA STAGIONENon scambiab. Leader del centrocampoSegna 7 gol con dei centrocampisti in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals o FUT Champions).1x PACK ORO Non scambiab. Visione superFornisci 3 assist con passaggi filtranti usando giocatori con PAS minimo di 80 in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals o FUT ...