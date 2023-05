Festa scudetto | tricolore al contrario | ' Campioni in Italia'

(Di domenica 7 maggio 2023) Un enormerovesciato e due striscioni, sopra e sotto, con le scritte "Bottino di guerra" e "in". E' la coreografia, di sapore polemico, messa in atto dai tifosi del Napoli ...

Lo stadio gremito, altrettanto la piazzetta nel cuore dei quartieri spagnoli, due luoghi simbolo, in comune hanno il nome: Maradona. Lacontinua anche oggi, prima e subito dopo Napoli Fiorentina. Una partita singolare con un Napoli già campione d'Italia, fuori dal campo in tutta la città va in scena lo spettacolo dei ...Nel giorno della grande, arriva una notizia che non farà piacere ai tifosi del Napoli ma più in generale a tutti gli amanti del calcio. Riguarda la statua dedicata a Diego Armando Maradona, realizzata dall'......tre giorni fa dopo la matematica conquista dellodei ragazzi di Spalletti con il pareggio di Udine. - In attesa della partita Napoli - Fiorentina, i tifosi partenopei continuano la...

Napoli-Fiorentina, al Maradona è festa scudetto Adnkronos

Dopo aver trovato l'ennesima vittoria davanti ai propri tifosi, il Napoli si regala un momento di entusiasmo, dovuto alla conquista del terzo scudetto nella storia dei partenopei ...Nella serata della festa scudetto i migliori in campo sono del Napoli ma vengono entrambi dalla panchina. E rispondono ai nomi di Lobotka e Kvaratskhelia, che nella ripresa spaccano la partita. Sono l ...