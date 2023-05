Festa Scudetto Napoli | Starace e Osimhen che pazzie e Kvaratskhelia in passerella con la bandiera della Georgia -VIDEO

Una nuova giornata di, dopo essersi goduti la lunga notte di giovedì: è tutto pronto allo stadio Maradona per Napoli - Fiorentina, il primo match che vede gli azzurri scendere ......è ine celebra gli straordinari protagonisti di una stagione da ricordare. Allo stadio anche il regista Paolo Sorrentino ma è tutta la città a colorarsi di azzurro per il terzodel ...Gli unici fischi della serata del Maradona sono arrivati durante ladello, andata in scena dopo la vittoria del Napoli sulla Fiorentina . Al momento della premiazione di Geolier - artista napoletano che ha ricevuto il doppio disco di platino in campo ...

Diretta Spalletti, festa scudetto: ecco le parole del tecnico Corriere dello Sport

Un particolare, anche nella migliore delle ipotesi, fa capire come quest’anno il Napoli di Luciano Spalletti non sarà mai l’Inter di Josè Mourinho. Napoli mai come l’Inter di Mourinho. Il Napoli di Lu ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...