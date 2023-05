Festa doppia a Sorrento | scudetto Napoli e promozione in C

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’in unaancora imbandierata di azzurro e piena di striscioni che celebrano il terzodel. Ma oggi la gente è tornata in strada per festeggiare lain serie C sul filo di lana, con sorpasso all’ultima giornata nei confronti della Paganese, della squadra locale, ilche ha vinto 3-0 sul campo dell’Angri superando appunto la Paganese, che era avanti di un punto nel girone G della Serie D e oggi ha perso 3-1 a Tivoli. Così è arrivata la grande gioia dellain C, frutto del grande lavoro del presidente Cappiello, del dg Mauro, del ds Amarante, del tecnico Maiuri e di tutta la squadra rossonera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Al 35 la migliore -- occasione con Calì che colpisce la traversa con un destro in acrobazia ... Ancora prima del triplice fischio parte la festa del Lumezzane, mentre i biancorossi lasciano il ...Al comando ancora lui, il capitano Luca Fontecchio, con nuovamente una prestazione da 28 punti (5/9 da 2, 5/7 da 3, 6/7 ai liberi), 10 rimbalzi, 5 assist, vera spina nel fianco e rebus irrisolto ...

