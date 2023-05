Festa con vittoria per i campioni d’Italia | decide Osimhen | Atmosfera incredibile al Maradona -VIDEO

(Di domenica 7 maggio 2023) Il Napoli batte la Fiorentina 1-0 grazie a un rigore dinella ripresa, regalando ai tifosi unanellascudetto aldiventa il miglior marcatore africano nella storia della Serie A. Serie A, Napoli-Fiorentina 1-0 Nella trentaquattresima giornata di Serie A, il Napoli trionfa per 1-0 contro la Fiorentina al, grazie al rigore trasformato da Victornella ripresa. La partita, che si è svolta in un’diper la recentedello scudetto da parte dei partenopei, ha visto una prestazione piuttosto bloccata del Napoli nel primo tempo, contro una Fiorentina in gran forma guidata dall’allenatore Italiano. Nella ripresa, però, grazie ai cambi apportati da ...

